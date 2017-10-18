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Пермская «мавроди» проведет шесть лет в тюрьме за кражу 194 млн рублей у пайщиков
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    Пермская «мавроди» проведет шесть лет в тюрьме за кражу 194 млн рублей у пайщиков

    20:03  18 Октября 2017
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    Пермская «мавроди» проведет шесть лет в тюрьме за кражу 194 млн рублей у пайщиков

    Пермь, 18 октября. Жительница Пермского края проведет шесть лет в колонии общего режима за хищение в особо крупных размерах, она организовала финансовую пирамиду и обманула более тысячи человек на 194 млн рублей.

    По информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, 61-летняя женщина организовала финансовую пирамиду,  используя служебное положение. Она обманула более тысячи человек в период с июля 2002 по январь 2010 года. Уголовное дело расследовалось более шести лет. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила:

    «От противоправной деятельности пострадали более тысячи пайщиков. Причиненный материальный ущерб составил порядка 194 миллионов рублей».

    Суд приговорил 61-летнюю женщину к лишению свободы сроком на шесть лет. Также обязал ее выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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