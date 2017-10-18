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Украина
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Происшествия
Два пассажира легкового авто получили травмы в ДТП в Пермском крае
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    Два пассажира легкового авто получили травмы в ДТП в Пермском крае

    18:26  18 Октября 2017
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    Два пассажира легкового авто получили травмы в ДТП в Пермском крае

    Пермь, 18 октября. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Пермском крае вчера, есть пострадавшие.

    По предварительным сведениям управления ГИБДД по региону, автомобильная авария случилась во вторник, 17 октября, около 10.23 на Коммунальном мосту. Автомобиль марки «ВАЗ», за рулем которого находился 46-летний водитель, двигался через реку Каму со стороны улицы Окулова в направлении улицы Борцов Революции. Во время перестроения он допустил столкновение с «Ладой», которую от удара отбросило на иномарку под управлением 58-летнего мужчины.

    Два пассажира «Лады» получили травмы и повреждения при аварии, сотрудники медицинского учреждения назначили им амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники правопорядка выясняют все обстоятельства и причины аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #пермь
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