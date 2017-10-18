Мотоциклист получил серьезные травмы после столкновения с иномаркой в Прикамье

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Пермь, 18 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло накануне в Пермском крае.

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, происшествие случилось вчера, 17 октября, около 17.20 на 15 километре федеральной автомобильной трассы «Пермь — Екатеринбург». По предварительным данным известно, автомобиль марки Volkswagen Golf, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, перестраивался на другую полосу и не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha, двигавшемуся в попутном направлении. Произошло столкновение. Мотоциклист получил множественные травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.