Министр образования получила выговор от губернатора Прикамья за бюрократию

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Пермь, 18 октября. Губернатор Пермского региона Максим Решетников сделал выговор министру образования из-за отсутствия поощрений школьников, победивших на международных олимпиадах.

Министр образования Раиса Кассина на заседании правительства, которое прошло 18 октября, получила замечание от главы региона Решетникова из-за бумажной волокиты, связанной с отсутствием поощрений одарённых школьников. Губернатор подчеркнул:

«Школьники успешно выступают, представляют край и на международном уровне, и на российском, но от региона никакой отметки и поощрений не получают. Ситуация неправильная».

Глава Пермского края пригрозил чиновникам увольнением, выговорами и лишением премий, если такие случаи бюрократической волокиты будут повторяться.