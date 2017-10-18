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Общество
Министр образования получила выговор от губернатора Прикамья за бюрократию
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    Министр образования получила выговор от губернатора Прикамья за бюрократию

    16:48  18 Октября 2017
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    Министр образования получила выговор от губернатора Прикамья за бюрократию

    Пермь, 18 октября. Губернатор Пермского региона Максим Решетников сделал выговор министру образования из-за отсутствия поощрений школьников, победивших на международных олимпиадах.

    Министр образования Раиса Кассина на заседании правительства, которое прошло 18 октября, получила замечание от главы региона Решетникова из-за бумажной волокиты, связанной с отсутствием поощрений одарённых школьников. Губернатор подчеркнул:

    «Школьники успешно выступают, представляют край и на международном уровне, и на российском, но от региона никакой отметки и поощрений не получают. Ситуация неправильная».

    Глава Пермского края пригрозил чиновникам увольнением, выговорами и лишением премий, если такие случаи бюрократической волокиты будут повторяться.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #прикамье
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