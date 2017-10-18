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Коммунальщик запер шестерых взбунтовавшихся жильцов в подвале дома в Прикамье
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    Коммунальщик запер шестерых взбунтовавшихся жильцов в подвале дома в Прикамье

    16:29  18 Октября 2017
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    Коммунальщик запер шестерых взбунтовавшихся жильцов в подвале дома в Прикамье

    Чайковский, 18 октября. Судебный приговор вынесен сотруднику управляющей компании в Пермском крае, который закрыл на ключ шесть жильцов дома в подвале.

    Как сообщили в СКР по Пермскому краю, инцидент произошел в конце марта текущего года в городе Чайковском в одном из домов на улице Уральских танкистов. Жители дома решили организовать общее собрание и отказаться от УК. Шесть человек спустились в подвал для того, чтобы проверить показания приборов учета. 56-летний сотрудник УК, запер их в подвале. СКР по Пермскому краю отметил:

    «Преступные действия он прекратил лишь после вмешательства третьего лица, потребовавшего открыть дверь в подвал».

    Уголовное дело было заведено в отношении мужчины по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое в отношении двух или более лиц». По решению суда сотрудника УК приговорили к одному году исправительных работ с ежемесячным удержанием десяти процентов от заработка в казну государства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #прикамье
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