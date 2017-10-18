Движение по двум центральным улицам в Перми закроют на один день

В Избранное

Пермь, 18 октября. Движение по Петропаловской улице будет закрыто 24 октября для всех видов транспорта в Перми.

Движение по улице Петропаловской от улицы Сибирская до улицы Газеты «Звезда» будет перекрыто во вторник, 24 октября, в период с 7.30 до 10.30 утра. Также с 09.00 до 09.50 проезд будет закрыт по улице Сибирская. 23 октября с 17.00 до 10.00 утра 24 октября автомобильная парковка будет запрещена от улицы Сибирсская до Петропавловской улицы в районе дома №28, а также по Сибирской от дома №11 до дома №15.

Напомним, парковка в центре Воронежа будет запрещена 19 октября в связи с проведением общего собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».