Рецидивист, ограбивший школьницу в Прикамье, сядет на четыре года

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Пермь, 18 октября. Жителя Пермского края, по решению суда, приговорили к четырем годам лишения свободы за грабеж и разбойное нападение.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел в марте 2017 года в Чернушке. 30-летний мужчина украл мобильный телефон у ребенка. Он попросил у 10-летней девочки сделать звонок с сотового, после того, как школьница решила помочь и отдала телефон мужчине, тот скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленник отнес мобильный телефон в ломбард.

Повторное ограбление подозреваемый совершил в апреле в ночное время суток. Он подбежал к женщине, которая шла по пешеходной дорожке, и попытался выхватить у нее из рук сумку. После того, как она начала оказывать сопротивление, злоумышленник нанес женщине телесные повреждения руками и ногами, требуя отдать деньги и украшения. Свидетели инцидента вызвали сотрудников правопорядка. Мужчина дал признательные показания. Суд назначил ему меру пресечения в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.