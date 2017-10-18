Пьяный водитель устроил ДТП в Прикамье, погибла пассажирка

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Пермь, 18 октября. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло вчера в Пермском крае.

По сообщению ГУ МВД по Пермскому краю, смертельная автомобильная авария случилась в Верещагинском районе Пермского края во вторник, 17 октября, на четвертом километре трассы «Верещагино — Соколово». Автомобиль марки Reno, за рулем которого находился 30-летний водитель, съехал с автомобильной трассы и опрокинулся в левый кювет. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением транспортным средством, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. 30-летняя пассажирка получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и врачи экстренной медицинской службы. В настоящее время проводится проверка по факту смертельной аварии, устанавливаются все факты и обстоятельства ДТП.