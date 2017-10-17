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Общество
Название нового пермского аэропорта станет известно 1 декабря
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    Название нового пермского аэропорта станет известно 1 декабря

    22:51  17 Октября 2017
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    Новое имя пермского аэропорта будет известно 1 декабря

    Пермь, 17 октября. Заседание экспертной комиссии по выбору названия нового терминала аэропорта в Перми состоялось 17 октября, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

    На заседании экспертная комиссия, в состав которой вошли деятели культуры, искусства, науки и спорта, пришла к выводу, что голосование по выбору названия аэропорта должно быть открытым, важно, чтобы каждый смог сказать свое мнение.

    Также сообщается, что жители Пермского края смогут принять участие не только в голосовании, но и предложить свой вариант. Голосование будет проходить на сайте «Управляем вместе».

    «Важно, чтобы в любом случае осталось название «Пермь», — подчеркнул художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов.

    Сообщается, что 1 декабря — ко дню Пермского края — будет объявлено название аэропорта.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #аэропорт
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