Название нового пермского аэропорта станет известно 1 декабря

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Пермь, 17 октября. Заседание экспертной комиссии по выбору названия нового терминала аэропорта в Перми состоялось 17 октября, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

На заседании экспертная комиссия, в состав которой вошли деятели культуры, искусства, науки и спорта, пришла к выводу, что голосование по выбору названия аэропорта должно быть открытым, важно, чтобы каждый смог сказать свое мнение.

Также сообщается, что жители Пермского края смогут принять участие не только в голосовании, но и предложить свой вариант. Голосование будет проходить на сайте «Управляем вместе».

«Важно, чтобы в любом случае осталось название «Пермь», — подчеркнул художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов.

Сообщается, что 1 декабря — ко дню Пермского края — будет объявлено название аэропорта.