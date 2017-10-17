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В Пермском крае опрокинулся автомобиль с ребенком
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    В Пермском крае опрокинулся автомобиль с ребенком

    15:56  17 Октября 2017
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    В Пермском крае опрокинулся автомобиль с ребенком

    Пермь, 17 октября. ДТП, где пострадал ребенок 2008 года рождения, произошло в Пермском крае вечером 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

    Авария произошла на автодороге Пермь — Полигон ТБО, автомобиль марки Nissan ехал в сторону поселка Жебреи. Водитель иномарки, выбрав небезопасную скорость, на восьмом км трассы потерял управление и съехал с дороги, после чего его автомобиль перевернулся.

    В ДТП пострадали водитель, женщина 1980 года рождения и ребенок. Все они получили различные травмы и были доставлены в больницу.

    Сообщается, что водитель уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Автор: Дарья Смолина
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