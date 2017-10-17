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Десятилетнего мальчика сбила машина в Пермском крае
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    Десятилетнего мальчика сбила машина в Пермском крае

    12:56  17 Октября 2017
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    Десятилетнего мальчика сбила машина в Пермском крае

    Пермь, 17 октября. ДТП с десятилетним пострадавшим произошло в Дзержинском районе Соликамска вечером 16 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

    Авария произошла в на улице Транспортной. 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21070, приближаясь к пешеходному переходу, не сбавил скорость и, не успев отреагировать на пешехода, сбил десятилетнего мальчика, который выбежал на переход.

    Сообщается, что ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. На данный момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.

    Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, в период с 14 по 15 октября в Перми произошло четыре аварии с участием несовершеннолетних.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #пермский край #соликамск
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