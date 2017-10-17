Газманов после ДТП в Пермском крае: Яму оперативно заделали, не зря я поехал на гастроли
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Пермь, 17 октября. Певец Олег Газманов сообщил, что яму на дороге в Пермском крае оперативно заделали после ДТП с участием его автомобиля.
Артист пошутил, что не зря приехал с выступлением:
«Самое интересное, что буквально 5 минут назад я узнал, что эту яму оперативно заделали. Не зря я поехал на гастроли по Пермскому краю», - цитирует певца ТАСС.
Газманов отметил, что ним все в порядке и концерт, запланированный на 18 октября, состоится.
Напомним, машина Газманова получила повреждения, попав в яму с арматурой на дороге в Пермском крае.