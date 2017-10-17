Рабочие пермского завода попросили Путина о помощи

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Пермь, 17 октября. Сотрудники завода «Ремпутьмаш» в Перми записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоенность ситуацией на предприятии. Рабочие опасаются, что могут быть уволены после того, как краевые власти выкупят у завода участок земли для строительства галереи и музея.

В обращении к президенту рабочие обращают внимание и на исключительную важность железнодорожной ветки, которую власти намерены демонтировать. При этом в настоящее время ей пользуются не только работники завода, но и жители всего Пермского края, сообщает информационное агенство «URA.RU».

«Если продажа территории завода все же неизбежна, то хотя бы приостановите ее до тех пор, пока завод не будет перенесен со своими производственными мощностями на другую территорию в черте города Перми, где бы наш коллектив мог продолжать работать на благо нашей великой Родины», — попросили работники завода у президента.

Отметим, что о намерении создать на территории завода галерею стало известно в сентября этого года.