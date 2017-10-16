В Соликамске шахтеров эвакуировали из-за возгорания на шахте по добыче калийной соли

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Пермь, 16 октября. В МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании на шахте по добыче калийной соли в городе Соликамск Пермского края днем 16 октября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических сетей и пожарно-спасательные подразделения.

На момент возгорания в шахте было 297 человек. Десть человек, которые обеспечивают работу лифтов, остались в шахте, их безопасности ничего не угрожает. Остальные 287 человек были эвакуированы.

«Ни один из эвакуированных шахтеров не обращался за медицинской помощью. Людей благополучно эвакуировали. С огнем справились пожарные расчеты, которые находятся при шахте. Комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит инцидент на шахте позже», — приводит ТАСС слова главы администрации Соликамска Алексея Федотова.

Информации о причинах возгорания на данный момент нет.