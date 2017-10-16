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В Соликамске шахтеров эвакуировали из-за возгорания на шахте по добыче калийной соли
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    В Соликамске шахтеров эвакуировали из-за возгорания на шахте по добыче калийной соли

    15:42  16 Октября 2017
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    Пермские шахтеры эвакуированы из-за возгорания

    Пермь, 16 октября. В МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании на шахте по добыче калийной соли в городе Соликамск Пермского края днем 16 октября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю.

    На место происшествия выехали сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических сетей и пожарно-спасательные подразделения.

    На момент возгорания в шахте было 297 человек. Десть человек, которые обеспечивают работу лифтов, остались в шахте, их безопасности ничего не угрожает. Остальные 287 человек были эвакуированы.

    «Ни один из эвакуированных шахтеров не обращался за медицинской помощью. Людей благополучно эвакуировали. С огнем справились пожарные расчеты, которые находятся при шахте. Комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит инцидент на шахте позже», — приводит ТАСС слова главы администрации Соликамска Алексея Федотова.

    Информации о причинах возгорания на данный момент нет.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #пермь #эвакуация #соликамск
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