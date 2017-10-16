В Перми директор турфирмы, укравшая почти 1 млн рублей, приговорена к 6 годам лишения свободы

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Пермь, 16 октября. Районный суд Перми приговорил директора турфирмы к шести годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей, сообщает прокуратура Пермского края.

Директора туристической фирмы признали виновной в присвоении чужого имущества, вверенного виновной, в крупном размере. Женщина была директором турфирмы и с марта по сентябрь 2016 года украла у людей более 960 тыс. рублей, прикрываясь тем, что занимается организацией отдыха на территории России.

Она заключала договор с будущими отдыхающими, однако исполнять его она не собиралась.

Срок признанная виновной в совершении преступления будет отбывать в исправительной колонии общего режима.