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В Перми директор турфирмы, укравшая почти 1 млн рублей, приговорена к 6 годам лишения свободы
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    В Перми директор турфирмы, укравшая почти 1 млн рублей, приговорена к 6 годам лишения свободы

    15:08  16 Октября 2017
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    Директор турфирмы, укравшая почти 1 млн рублей, приговорена к шести годам лишения свободы

    Пермь, 16 октября. Районный суд Перми приговорил директора турфирмы к шести годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей, сообщает прокуратура Пермского края.

    Директора туристической фирмы признали виновной в присвоении чужого имущества, вверенного виновной, в крупном размере. Женщина была директором турфирмы и с марта по сентябрь 2016 года украла у людей более 960 тыс. рублей, прикрываясь тем, что занимается организацией отдыха на территории России.

    Она заключала договор с будущими отдыхающими, однако исполнять его она не собиралась.

    Срок признанная виновной в совершении преступления будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #проишествие
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