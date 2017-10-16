Таксист-лихач сбил женщину с коляской в Прикамье

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Пермь, 16 октября. Житель Прикамья сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу. Инцидент произошел 15 октября на остановке Парк культура и отдыха в Закамске.

По словам очевидцев аварии, водитель такси не смог вовремя затормозить на пешеходном переходе. К счастью, удар машины был слабым. Малыш получил травму.

По информации Ura.Ru, молодая мама в ДТП не пострадала. В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что пострадавшему грудничку было назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.