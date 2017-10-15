Полиция ловила пьяных водителей в «Паутину» в Перми

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Пермь, 15 октября. Инспекторы ГИБДД в ночь с пятницы на субботу провели рейд под названием «Паутина» в Перми.

По информации начальника отделения дорожного надзора ГИБДД по городу Перми, инспекторы Госавтоинспекции провели рейд «Паутина» в ночь с 13 на 14 октября, основная цель которого заключается в неожиданной проверке всех транспортных средств в определенной точке города. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что за один рейд им попадаются до 15 нетрезвых водителей. Последний рейд проводился Орджоникидзевском, Кировском и Индустриальном районах Перми.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Пермской области вчера вечером. Автомобиль марки Hyundai Solaris под управлением 66-летнего водителя столкнулся с «КАМАЗом», есть пострадавшие.