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Общество
Пьяный мужчина гулял по улице Тольятти ночью вопреки запрету суда
Общество
Полиция ловила пьяных водителей в «Паутину» в Перми
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    Полиция ловила пьяных водителей в «Паутину» в Перми

    19:12  15 Октября 2017
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    Полиция ловила пьяных водителей в «Паутину» в Перми

    Пермь, 15 октября. Инспекторы ГИБДД в ночь с пятницы на субботу провели рейд под названием «Паутина» в Перми.

    По информации начальника отделения дорожного надзора ГИБДД по городу Перми, инспекторы Госавтоинспекции провели рейд «Паутина» в ночь с 13 на 14 октября, основная цель которого заключается в неожиданной проверке всех транспортных средств в определенной точке города. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что за один рейд им попадаются до 15 нетрезвых водителей. Последний рейд проводился Орджоникидзевском, Кировском и Индустриальном районах Перми.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Пермской области вчера вечером. Автомобиль марки Hyundai Solaris под управлением 66-летнего водителя столкнулся с «КАМАЗом», есть пострадавшие.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #полиция #паутина
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