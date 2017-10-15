Пропавшую девушку почти месяц ищут в Прикамье

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Пермь, 15 октября. Поиски пропавшей почти месяц назад девушки продолжаются в Пермском крае.

Фаина Жунёва, 20-летняя девушка, пропала в поселке Нагорный. Она ушла из дома 29 сентября и до сих пор о ее месте нахождения ничего не известно. Все личные вещи девушка оставила дома, сообщают родственники в социальных сетях.

Напомним, четырех летний мальчик пропал в лесу Нижегородской области. 31-летняя женщина с двумя маленькими детьми в возрасте 4,5 и 1,5 лет, а также со своей матерью приехали за грибами в лес, расположенный в районе поселка Керженец. Мать и бабушка Славы Балуева на некоторое время потеряли его из поля зрения. До настоящего времени местоположение мальчика неизвестно.