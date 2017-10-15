Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пропавшую девушку почти месяц ищут в Прикамье
Общество
Пропавшую девушку почти месяц ищут в Прикамье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пропавшую девушку почти месяц ищут в Прикамье

    15:47  15 Октября 2017
    37

    Пропавшую девушку почти месяц ищут в Прикамье

    Пермь, 15 октября. Поиски пропавшей почти месяц назад девушки продолжаются в Пермском крае.

    Фаина Жунёва, 20-летняя девушка, пропала в поселке Нагорный. Она ушла из дома 29 сентября и до сих пор о ее месте нахождения ничего не известно. Все личные вещи девушка оставила дома, сообщают родственники в социальных сетях.

    Напомним, четырех летний мальчик пропал в лесу Нижегородской области. 31-летняя женщина с двумя маленькими детьми в возрасте 4,5 и 1,5 лет, а также со своей матерью приехали за грибами в лес, расположенный в районе поселка Керженец. Мать и бабушка Славы Балуева на некоторое время потеряли его из поля зрения. До настоящего времени местоположение мальчика неизвестно. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #поиски
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 4071

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6446

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5705

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6149

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        82359
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        4071
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        7208
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        242
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        189