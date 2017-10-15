В Прикамье полицейские обнаружили у мужчины наркотические вещества

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Пермь, 15 октября. Суд приговорил пермяка к исправительным работам за перевозку наркотических препаратов.

Инцидент произошел 25 апреля текущего года. 27-летний мужчина, уроженец Чусового, был задержан сотрудниками правопорядка в районе железнодорожного перегона. В брюках и куртке у подозреваемого полиция обнаружила 31, 25 грамма наркосодержащих растений. По информации пресс-службы Пермского ЛО МВД России на транспорте, в отношении мужчины суд вынес меру пресечения в виде 200 часов исправительных работ.

Напомним, автомобильная авария произошла вчера в Пермской области. Двое мужчин получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.