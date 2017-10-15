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Происшествия
Два водителя пострадали в массовом ДТП в Пермской области
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    Два водителя пострадали в массовом ДТП в Пермской области

    10:53  15 Октября 2017  /обновлено: 10:59  15 Октября 2017
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    Два водителя пострадали в массовом ДТП в Пермской области

    Пермь, 15 октября. Двое мужчин получили травмы в массовом ДТП, произошедшем в Пермской области вчера вечером.

    По информации от очевидцев автомобильной аварии в социальных сетях, массовое столкновение произошло вчера, 14 октября, около девяти часов вечера. Автомобили марок «ВАЗ» и «Нива» двигались по трассе в направлении Перми. Водитель «Нивы» пошел на обгон, но не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с «ВАЗом». После автомобиль инициатора аварии попал под колеса встречного грузового транспорта. В свою очередь, отечественная легковая машина отлетела на отбойник.

    Водитель «ВАЗа» получил незначительные повреждения, а мужчина, который управлял «Нивой», с множественными переломами доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пермь
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