Два водителя пострадали в массовом ДТП в Пермской области

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Пермь, 15 октября. Двое мужчин получили травмы в массовом ДТП, произошедшем в Пермской области вчера вечером.

По информации от очевидцев автомобильной аварии в социальных сетях, массовое столкновение произошло вчера, 14 октября, около девяти часов вечера. Автомобили марок «ВАЗ» и «Нива» двигались по трассе в направлении Перми. Водитель «Нивы» пошел на обгон, но не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с «ВАЗом». После автомобиль инициатора аварии попал под колеса встречного грузового транспорта. В свою очередь, отечественная легковая машина отлетела на отбойник.

Водитель «ВАЗа» получил незначительные повреждения, а мужчина, который управлял «Нивой», с множественными переломами доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.