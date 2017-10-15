Пожилая женщина погибла в ДТП с участием «КАМАЗа» в Пермской области

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Пермь, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Пермской области вчера вечером.

Автомобильная авария произошла на втором километре трассы «Болгары — Юго-Камский — Крылово». Установлено, автомобиль марки Hyundai Solaris под управлением 66-летнего водителя столкнулся с «КАМАЗом», который двигался на главную трассу с второстепенной дороги.

Пассажирка иномарки, 67-летняя женщина, получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами и ушибами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту ДТП, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.