Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в европейских странах
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Перми, автоледи скончалась на месте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Смертельное ДТП произошло в Перми, автоледи скончалась на месте

    9:31  15 Октября 2017
    36

    Смертельное ДТП произошло в Перми, автоледи скончалась на месте

    Пермь, 15 октября. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с пятницы на субботу в Перми.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобильная авария произошла 14 октября в 3.35 на улице Малкова. Легковой автомобиль марки «ВАЗ-2110», за рулем которого находилась 26-летняя девушка, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Huyndai Accent.

    Водитель отечественного автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пассажир «десятки», водитель иномарки и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Очевидцы сообщают, что «ВАЗ» от сильного удара перевернулся и прокатился на крыше около 50 метров по дороге.

    В настоящее время проводится проверка по факту смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пермь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 5908

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5397

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6100

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        80114

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24760
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        99
        Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

        Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

        2:59   15 Октября 2017
        584
        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        21:56   14 Октября 2017
        497
        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        19:07   14 Октября 2017
        206