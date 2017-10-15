Смертельное ДТП произошло в Перми, автоледи скончалась на месте

В Избранное

Пермь, 15 октября. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с пятницы на субботу в Перми.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобильная авария произошла 14 октября в 3.35 на улице Малкова. Легковой автомобиль марки «ВАЗ-2110», за рулем которого находилась 26-летняя девушка, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Huyndai Accent.

Водитель отечественного автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пассажир «десятки», водитель иномарки и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Очевидцы сообщают, что «ВАЗ» от сильного удара перевернулся и прокатился на крыше около 50 метров по дороге.

В настоящее время проводится проверка по факту смертельного ДТП.