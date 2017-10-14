Дорогу по улице Фоминская в Перми отремонтируют по решению суда

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Пермь, 14 октября. Суд поддержал прокуратуру Пермского края, требующую провести ремонтные работы разбитой дороги по улице Фоминская.

По информации прокуратуры Дзержинского района, дорожное покрытие на улице Фоминская требует проведения ремонтных работ в срочном порядке. Краевая прокуратура отметила:

«Дорожное покрытие имеет многочисленные выбоины и ямы, отсутствует исправная система отвода ливневых и талых вод и наружное освещение».

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал чиновников привести дорогу в нормативное состояние.

Напомним, мужчина избил палкой своего приятеля во время пьяной ссоры в Пермской области из-за того, что тот не вернул ему гвоздодер.