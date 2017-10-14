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Дорогу по улице Фоминская в Перми отремонтируют по решению суда
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    Дорогу по улице Фоминская в Перми отремонтируют по решению суда

    20:30  14 Октября 2017
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    Дорогу по улице Фоминская в Перми отремонтируют по решению суда

    Пермь, 14 октября. Суд поддержал прокуратуру Пермского края, требующую провести ремонтные работы разбитой дороги по улице Фоминская.

    По информации прокуратуры Дзержинского района, дорожное покрытие на улице Фоминская требует проведения ремонтных работ в срочном порядке. Краевая прокуратура отметила:

    «Дорожное покрытие имеет многочисленные выбоины и ямы, отсутствует исправная система отвода ливневых и талых вод и наружное освещение».

    Суд встал на сторону прокуратуры и обязал чиновников привести дорогу в нормативное состояние.

    Напомним, мужчина избил палкой своего приятеля во время пьяной ссоры в Пермской области из-за того, что тот не вернул ему гвоздодер.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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