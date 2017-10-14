Продолжаются поиски пропавшего без вести отца двоих детей в Пермской области

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Пермь, 14 октября. Отец двоих детей пропал два дня назад в Пермской области.

Мужчина пропал без вести в ночь с 11 на 12 октября. 29-летний сварщик Денис Запевалов из Кунгура отдыхал с друзьями, после того, как компания разошлась, он отправился домой. Полпути прошел со своим товарищем, но до дома так и не дошел. Сегодня, 14 октября, супруга написала заявление о пропаже в полицию.

Женщина отмечает, что супруг никогда раньше не исчезал. Подобная ситуация происходит впервые. У мужчины коротко постриженные светло-русые волосы,голубые глаза. На вид 30-35 лет.

В настоящее время сотрудники полиции и родственники продолжают поиски. Всех, кто имеет информацию о местоположении пропавшего мужчины, правоохранители просят обращаться в полицию.