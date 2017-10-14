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В Пермском крае молодой человек забил палкой своего собутыльника из-за гвоздодера
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    В Пермском крае молодой человек забил палкой своего собутыльника из-за гвоздодера

    14:41  14 Октября 2017
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    В Пермском крае молодой человек забил палкой своего собутыльника из-за гвоздодера

    Пермь, 14 октября. Мужчина избил палкой своего приятеля во время пьяной ссоры в Пермской области из-за того, что тот не вернул ему гвоздодер.

    Инцидент произошел в селе Курашим Пермского края 19 сентября этого года. 42-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. 25-летний хозяин квартиры вспомнил, что его гость не вернул ему гвоздодер. Разгорелся конфликт, во время которого молодой человек нанес палкой серьезные телесные повреждения своему собутыльнику. Пострадавший незамедлительно был госпитализирован в медицинское учреждение, но позже от полученных травм скончался.

    В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту убийства. После того, как все документы будут собраны, дело направят в суд для дальнейшего разбирательства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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