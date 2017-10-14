Иномарка столкнулась с каретой скорой помощи в Перми

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Пермь, 14 октября. Карета скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись сегодня утром на одном из перекрестков в Перми.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобильная авария произошла 14 октября около 7.30 утра на улице Спешилова в Перми. Согласно предварительной информации, автомобиль марки Renault Logan двигался со стороны улицы Лабинска, когда столкнулся с «ГАЗом» работников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.