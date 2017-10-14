Жительницу Прикамья осудили на три года колонии за ДТП с двумя погибшими

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Пермь, 14 октября. Жительница Пермской области приговорена к трем годам лишения свободы за несоблюдение правил дорожного движения во время управления транспортным средством, что повлекло за собой смерть двух человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 января этого года на трассе Кукуштан — Чайковский. Отечественный автомобиль марки «ГАЗ-3102», за рулем которого находилась 32-летняя женщина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2114». Причиной аварии стала невнимательность местной жительницы, которая не приняла в расчет во время движения сильную заснеженность трассы.

Водитель «ВАЗа» и его пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Также двое пассажиров легкового автомобиля получили повреждения различной степени тяжести, сообщает Newinform.

Суд признал женщину виновной в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц» и вынес обвинительный приговор, избрав в отношении подсудимой меру пресечения в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.