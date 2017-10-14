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Происшествия
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Происшествия
Жительницу Прикамья осудили на три года колонии за ДТП с двумя погибшими
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    Жительницу Прикамья осудили на три года колонии за ДТП с двумя погибшими

    11:32  14 Октября 2017  /обновлено: 12:31  14 Октября 2017
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    Жительницу Прикамья осудили на три года колонии за ДТП с двумя погибшими

    Пермь, 14 октября. Жительница Пермской области приговорена к трем годам лишения свободы за несоблюдение правил дорожного движения во время управления транспортным средством, что повлекло за собой смерть двух человек.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 января этого года на трассе Кукуштан — Чайковский. Отечественный автомобиль марки «ГАЗ-3102», за рулем которого находилась 32-летняя женщина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2114». Причиной аварии стала невнимательность местной жительницы, которая не приняла в расчет во время движения сильную заснеженность трассы.

    Водитель «ВАЗа» и его пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Также двое пассажиров легкового автомобиля получили повреждения различной степени тяжести, сообщает Newinform.

    Суд признал женщину виновной в  «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц» и вынес обвинительный приговор, избрав в отношении подсудимой меру пресечения в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #дтп #авария #пермь
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