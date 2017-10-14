Житель Перми зарезал своего знакомого и выкинул тело в лесу

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Пермь, 14 октября. Житель Перми зарезал своего товарища во время пьяного конфликта и пять дней хранил тело у себя в гараже.

По информации пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 8 марта 2017 года в Перми. Осужденный употреблял алкогольные напитки вместе со своим товарищем в гараже. Разгоревшаяся ссора переросла в драку, во время которой 52-летний житель Орджоникидзевского района нанес потерпевшему несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Злоумышленник в течение пяти дней хранил тело убитого в гараже, после чего решил избавиться от трупа. Он выкинул тело в лесу, который расположен недалеко от деревни Глушата.

Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.