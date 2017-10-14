Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автобус насмерть сбил пешехода в Пермской области
Происшествия
Автобус насмерть сбил пешехода в Пермской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автобус насмерть сбил пешехода в Пермской области

    9:31  14 Октября 2017
    60

    Автобус насмерть сбил пешехода в Пермской области

    Пермь, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло  вчера в Пермской области.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент случился 13 октября на улице Железнодорожная в Добрянке около восьми часов вечера. Водитель автобуса «Волгабас» допустил наезд на мужчину. 42-летний пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

    В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП, устанавливают все обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пермь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 1923

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5834

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        68746

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24613

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6299
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        6091
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        1923
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        628
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        461