Автобус насмерть сбил пешехода в Пермской области

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Пермь, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло вчера в Пермской области.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент случился 13 октября на улице Железнодорожная в Добрянке около восьми часов вечера. Водитель автобуса «Волгабас» допустил наезд на мужчину. 42-летний пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП, устанавливают все обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.