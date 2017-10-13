Отец и дочь погибли при пожаре в Пермском крае

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Пермь, 13 октября. В городе Верещагино Пермского края случилась трагедия: два человека погибли при пожаре в частном доме.

Как говорится в сообщении краевого ГУ МЧС России, возгорание произошло в частном доме по улице Урицкого. Огнеборцы потушили огонь. В помещении были найдены тела 45-летнего мужчины и 18-летней девушки.

Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в бане.

Установлено, что в доме проживали шесть человек: глава семейства, его супруга и их четверо детей. Накануне вечером мужчина топил печь в бане. Ранним утром старшая дочь обнаружила возгорание, разбудила родных. Семья самостоятельно эвакуировалась на улицу через окна. Далее 18-летняя девушка, пока по неясным причинам, вернулась в полыхающий дом. Это заметил отец, который сразу же бросился спасать дочь, но выйти из горящего дома они не смогли.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее 12-летний югорчанин спас двух несовершеннолетних сестер при пожаре.