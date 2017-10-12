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Кот-строитель Барсик из Перми может стать «Главным котиком страны»
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    Кот-строитель Барсик из Перми может стать «Главным котиком страны»

    8:32  12 Октября 2017
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    Кот-строитель Барсик из Перми может стать «Главным котиком страны»

    Пермь, 12 октября. Пермского кота-строителя по кличке Барсик могут назвать «Главным котиком страны». Он стал героем сюжета телешоу на Первом канале в сентябре 2017 года, которое ведет известный музыкант Сергей Шнуров.

    В сюжете кроме Барсика, оформленного по трудовому договору в пермской строительной компании, показали его хозяина Василия Кучумова. Как пишут местные СМИ, съемочная группа Первого канала проследила за рабочим днем «пушистого» строителя.

    Хозяин кота также рассказал, что у Барсика есть личный водитель. Кот ежедневно выезжает на строительные объекты. Он также ответственный за благополучие сдаваемых домов – согласно традициям, входит первым в квартиры. Его рабочее место, по данным Кучумова, находится в кабинете генерального директора.

    За свою работу Барсик получает заработную плату в размере 30 тысяч рублей. Часть этой суммы уходит на благотворительность в кошачьи приюты.  

    Кот-строитель Барсик из Перми может стать «Главным котиком страны»

    Автор: Алия Садыкова
    #пермь #первый канал #кот-строитель #барсик
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