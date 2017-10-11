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Житель Пермской области, до смерти забивший друга табуретом, предстанет перед судом
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    Житель Пермской области, до смерти забивший друга табуретом, предстанет перед судом

    19:30  11 Октября 2017
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    Житель Пермской области, до смерти забивший друга табуретом, предстанет перед судом

    Пермь, 11 октября. Житель Пермской области может лишиться свободы сроком до 15 лет за убийство своего знакомого.

    Как сообщает следственный отдел СКР по Пермскому краю, уголовное дело заведено в отношении 40-летнего мужчины, который до смерти избил 30-летнего знакомого. Инцидент произошел 10 мая 2017 года в Очёрском районе. Мужчина нанес около 40 ударов потерпевшему руками и ногами по голове и телу. Также обвиняемый бил мужчину табуретом. Пострадавший от полученных травм скончался в реанимации.

    Уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве мужчины возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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