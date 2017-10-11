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Экс-глава пермского МФЦ получил три года за хищение
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    Экс-глава пермского МФЦ получил три года за хищение

    18:49  11 Октября 2017
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    Экс-глава пермского МФЦ получил три года за хищение

    Пермь, 11 октября. Экс-директор краевого Многофункционального центра Дмитриий Дымбрылов по решению суда сядет в тюрьму на три года.

    Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении экс-чиновника, бывшего директора краевого МФЦ. Мужчина обвинялся в хищении в особо крупных размерах. Следствие в ходе проверки выяснило, что в период с 2014 года по 2016 годы осужденный оказывал пособничество в краже бюджетных средств на сумму около 26,7 млн рублей. Аферу он проворачивал вместе с сообщником. Они совместно составляли документы с ложной информацией о стоимости ремонтных работ при создании сети МФЦ по Пермскому краю. Установлено, что экс-директор МФЦ способствовал незаконному начислению премии своим коллегам на сумму более 2,1 млн рублей.

    Суд признал виновным Дымбрылова в совершенном им преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима и обязал выплатить штраф в размере 305 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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