Водители смогут забирать автомобили с эвакуаторов в Перми

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Пермь, 11 октября. Пермские водители смогут забирать автомобили до того, как эвакуатор увезет их транспортные средства на штрафстоянку, сообщили депутаты Законодательного собрания Пермского края.

Инициатором этого законопроекта стал лидер коммунистов в Перми Владимир Корсун. Его предложение уже было одобрено рабочей группой. Теперь проект закона должны принять на пленарном заседании, которое запланировано на 26 октября.

Согласно документу, водители смогут забирать свой транспортные средства до того, как эвакуатор увезет автомобиль на штрафстоянку. Однако подчеркивается, что владелец машины должен устранить все причины, по которым его авто задержали, передает Ura.Ru.