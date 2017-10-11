Сервисные роботы пермских инженеров отправятся покорять США

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Пермь, 11 октября. Пермская компания поставит в США 40 сервисных роботов до конца 2019 года.

Компания Promobot подписала договор с коллегами из Америки на поставку 40 роботов версии Promobot V.3, которые составляют категорию «сервисных роботов». Американская компания Cyborg Instruments сообщает, что сервисные роботы будут использоваться в проектах Porsche design, Armani и на высотках Trump towers, принадлежащих нынешнему президенту США Трампу.

Важными направлениями, где будет использована помощь российских роботов, являются выставки и спортивные мероприятия. Также не исключена вероятность сотрудничества с баскетболистами из команды Miami Heat. В свою очередь, первым проектом, где будет использован Promobot, станет международный чемпионат по теннису Eddie Herr.

На данный момент разработки пермских инженеров «несут службу» в 13 странах по всему миру, в том числе, в ОАЭ, Великобритании, Северной Ирландии и Китае.