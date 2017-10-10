«Выключатель боли» вживили в тело женщины пермские нейрохирурги
Пермь, 10 октября. Операцию по вживлению микроэлектрода, который избавляет от болевых ощущений, провели пермские врачи.
Жительница Перми больше пяти лет страдала
Второй этап операции пройдет в Тюмени, где женщине внешний стимулятор заменят на прибор, вшитый в тело. В министерстве здравоохранения Пермского края отметили:
«Освоение подобных операций дает надежду для тысяч пациентов Прикамья, живущих с болью после удаления опухолей спинного мозга».