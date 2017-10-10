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«Выключатель боли» вживили в тело женщины пермские нейрохирурги
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    «Выключатель боли» вживили в тело женщины пермские нейрохирурги

    19:16  10 Октября 2017
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    «Выключатель боли» вживили в тело женщины пермские нейрохирурги

    Пермь, 10 октября. Операцию по вживлению микроэлектрода, который избавляет от болевых ощущений, провели пермские врачи.

    Жительница Перми больше пяти лет страдала от сильных болей в позвоночнике после удаления опухоли спинного мозга. Женщина не хотела пользоваться сильными обезболивающими лекарствами, поэтому согласилась на операцию в нейрохирургическом отделении ГКБ №4 по вживлению «выключателя боли». Микроэлектрод был наложен на участок спинного мозга через специальные проколы. К нему подключили внешний стимулятор, который помогает контролировать болевые импульсы и избавляться от болевых ощущений.

    Второй этап операции пройдет в Тюмени, где женщине внешний стимулятор заменят на прибор, вшитый в тело. В министерстве здравоохранения Пермского края отметили:

    «Освоение подобных операций дает надежду для тысяч пациентов Прикамья, живущих с болью после удаления опухолей спинного мозга».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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