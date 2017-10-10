Байкер на красном мотоцикле грабил женщин в Перми

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Пермь, 10 октября. Байкер-вор задержан сотрудниками полиции по обвинению в грабеже в Перми.

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, задержан мужчина, который подозревается в серии нападений на женщин.

Известно, что байкер на красном мотоцикле вырвал у 46-летней женщине сумку и скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел в сентябре этого года на улице Героев Хасана. Сотрудники правоохранительных органов установили личность грабителя. Им оказался 20-летний житель поселка Ферма. Следствие выяснило, что молодой человек, как минимум, совершил еще одно ограбление на улице Старцева.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.