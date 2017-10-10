Пермские мошенники продали контрафактные БАДы на 21,5 млн рублей

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Пермь, 10 октября. Двум жителям Перми суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы за продажу биологически активных добавок с использованием товарного знака государственного фармацевтического предприятия.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин, которые продавали биологически активную добавку «Олексин» под товарным знаком ФГУП «Научно-производственное объединение «Микроген». Известно, что ущерб, который нанесли мошенники собственнику, составил порядка 21,5 млн рублей.

Суд признал виновными мужчин по части 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба, совершенное организованной группой) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также осужденные должны выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей каждый.