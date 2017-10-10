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Ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Перми
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    Ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Перми

    9:45  10 Октября 2017
    32

    Ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Перми

    Пермь, 10 октября. Авария произошла 8 октября в центре Перми: пострадал 10-летний ребенок.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в дневное время суток 8 октября в центре города на улице Куйбышева в сторону улицы Екатерининская, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. Автомобиль марки Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 36-летний водитель, не пропустил 10-летнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

    Мальчик получил травмы различной степени и был доставлен в больницу.

    В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту ДТП. Известно, что водитель привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пермь
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