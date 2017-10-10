Ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Перми

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Пермь, 10 октября. Авария произошла 8 октября в центре Перми: пострадал 10-летний ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в дневное время суток 8 октября в центре города на улице Куйбышева в сторону улицы Екатерининская, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. Автомобиль марки Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 36-летний водитель, не пропустил 10-летнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик получил травмы различной степени и был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту ДТП. Известно, что водитель привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.