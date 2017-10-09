В Соликамске нашелся пропавший несколько дней назад горожанин

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Соликамск, 9 октября. Житель Соликамска Олег Мальцев, загадочно пропавший в ночь с 4 на 5 октября, позвонил своей девушке и сообщил, что с ним все в порядке.

По словам подруги Мальцева, молодой человек не рассказал, где он был все эти дни.

Ранее родные пропавшего 25-летнего парня подали в полицию заявление о его исчезновении.

Известно, что в ночь пропажи он допоздна задержался в гостях у друга, после чего не пришел домой и не появлялся на работе. Отмечалось, что при себе Мальцев имел ноутбук и дорогой смартфон, что навело на мысль о возможном ограблении.