Пенсионеры вынуждены жить в парнике в ожидании помощи после пожара в Пермском крае

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Пермь, 7 октября. Погорельцы остались без крова после пожара в Пермской области.

Возгорание произошло летом 29 августа в поселке Пригородный Оренбургского района на улице Центральной, 70б. У соседей загорелась баня, пламя перекинулось на дом пострадавших, где проживали пенсионеры с 50-летней дочерью, инвалидом второй группы.

После пожара 87-летний и 79-летняя ветераны труда с дочерью были вынуждены жить в парнике. Министерство социального развития по Оренбургской области предложило жилье в кризисном отделении на полгода, но семья отказалась. В настоящее время она ожидает материальную помощь, которая не приходит уже больше месяца.