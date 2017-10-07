Пермяки брызнули таксисту в лицо из газового баллончика и украли его авто

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Пермь, 7 октября. Сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, которые угнали у таксиста машину в Пермской области.

Преступление произошло в Чусовом накануне утром. Таксист забрал двух пассажиров в возрасте 25 и 20 лет, доставил их по месту назначения. Один из молодых людей брызнул водителю в лицо из газового баллончика, после чего злоумышленники избили таксиста и угнали его машину марки «Лада Ларгус», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подозреваемые были вскоре задержаны сотрудниками правопорядка, в отношении них возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства.