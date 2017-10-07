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Пассажир мотоцикла погиб после аварии в Архангельской области
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    Пассажир мотоцикла погиб после аварии в Архангельской области

    18:16  7 Октября 2017
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    Пассажир мотоцикла погиб после аварии в Архангельской области

    Пермь, 7 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу в Архангельской области: пассажир мотоцикла от полученных травм скончался в течение нескольких часов.

    По информации УГИБДД Пермского края, авария произошла 6 октября около 16.00 в поселке Кусье-Александровский. «Урал» врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Двухколесное транспортное средство отбросило сильным ударом на несколько метров. 24-летний пассажир мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы и в течение нескольких часов скончался.

    Следственная бригада работала на месте аварии. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пермь
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