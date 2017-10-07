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Россия
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Общество
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Перми в ближайшие сутки
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    Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Перми в ближайшие сутки

    15:41  7 Октября 2017
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    Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Перми в ближайшие сутки

    Пермь, 7 октября. Штормовое предупреждение продлили на сутки в Пермской области: ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

    По сообщению МЧС региона, в Пермском крае в ближайшие дни ожидается дождливая погода, мокрый снег и порывы ветра, достигающие местами 20 метров в секунду.

    По данным сотрудником гидрометцентра, столбик термометров поднимается на следующей неделе до +17 градусов. Завтра, 8 октября, воздух прогреется до +10 градусов, а в ночное врем суток максимальная температура составит +7 градусов.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #шторм #пермь
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