Прикамские приставы взыскали около 9 млрд рублей с должников

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Пермь, 7 октября. Судебные приставы за 8 месяцев собрали около 9 млрд рублей с должников в Пермском крае.

По сообщению пресс-службы УФССП по Пермскому краю, прикамские судебные приставы с начала 2017 года взыскали с должников подряда около 9 млрд рублей по 35 тысячам исполнительных производств. Отмечается, что около полутора млрд рублей было собрано в принудительном порядке, что на 36 процентов превышает показатели предыдущего года.

Долг жителей Пермского края в общей сложности составляет около 32 млрд рублей. Чаще всего приставы заводили дела о взыскании долгов по кредитам. В общей сложности было заведено около 103 тысяч дел.