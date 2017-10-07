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Прикамские приставы взыскали около 9 млрд рублей с должников
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    Прикамские приставы взыскали около 9 млрд рублей с должников

    13:10  7 Октября 2017
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    Прикамские приставы взыскали около 9 млрд рублей с должников

    Пермь, 7 октября. Судебные приставы за 8 месяцев собрали около 9 млрд рублей с должников в Пермском крае.

    По сообщению пресс-службы УФССП по Пермскому краю, прикамские судебные приставы с начала 2017 года взыскали с должников подряда около 9 млрд рублей по 35 тысячам исполнительных производств. Отмечается, что около полутора млрд рублей было собрано в принудительном порядке, что на 36 процентов превышает показатели предыдущего года.

    Долг жителей Пермского края в общей сложности составляет около 32 млрд рублей. Чаще всего приставы заводили дела о взыскании долгов по кредитам. В общей сложности было заведено около 103 тысяч дел.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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