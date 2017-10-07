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Пассажир автомобиля скончался на месте аварии в Перми
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    Пассажир автомобиля скончался на месте аварии в Перми

    11:57  7 Октября 2017
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    Пассажир автомобиля скончался на месте аварии в Перми

    Пермь, 7 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 7 октября в Пермском крае: один пассажир погиб, три человека ранены.

    По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла около 03.30 в ночь на 7 октября. Водитель «Лады» в результате превышения скорости не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего он перевернулся на спуске с горы к улице 1905 года. 

    Три пассажира легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести, четвертый пассажир скончался на месте ДТП до приезда сотрудников скорой помощи.

    На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пермь
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