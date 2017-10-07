Многодетный отец из Прикамья пришел на Первый канал в поисках мамы для своих детей

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Пермь, 7 октября. Пермяк стал героем программы «Первого канала»: отец четверых детей ищет новую маму.

Житель села Верещагино Пермской области Федор Мошин в рамках программы «Мужское/Женское» на Первом канале объявил о поиске новой мамы для своих четверых детей, которых мужчина воспитывает в одиночку. Герой рассказал о том, что мать детей, злоупотреблявшая алкоголем, ушла из семьи. После ухода ничем не помогала бывшему мужу. Отец сына и трех дочерей самостоятельно обустроил дом.

Бывшая жена также оказалась в студии программы, но дети отказались общаться с ней, пожелав 54-летнему отцу поскорее найти им новую маму.