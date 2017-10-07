Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Прямые рейсы из Воронежа в Таиланд начнутся с 26 декабря
Общество
Многодетный отец из Прикамья пришел на Первый канал в поисках мамы для своих детей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Многодетный отец из Прикамья пришел на Первый канал в поисках мамы для своих детей

    11:44  7 Октября 2017
    48

    Многодетный отец из Прикамья пришел на Первый канал в поисках мамы для своих детей

    Пермь, 7 октября. Пермяк стал героем программы «Первого канала»: отец четверых детей ищет новую маму.

    Житель села Верещагино Пермской области Федор Мошин в рамках программы «Мужское/Женское» на Первом канале объявил о поиске новой мамы для своих четверых детей, которых мужчина воспитывает в одиночку. Герой рассказал о том, что мать детей, злоупотреблявшая алкоголем, ушла из семьи. После ухода ничем не помогала бывшему мужу. Отец сына и трех дочерей самостоятельно обустроил дом.

    Бывшая жена также оказалась в студии программы, но дети отказались общаться с ней, пожелав 54-летнему отцу поскорее найти им новую маму.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дети #пермь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41364

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86743

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107651

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30070

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44902
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        33
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        694
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        238
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40264