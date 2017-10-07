Пропавший без вести пермяк найден мертвым

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Пермь, 7 октября. Тело пропавшего 27 сентября мужчины обнаружено рядом с его домом в Перми.

Тело мужчины, пропавшего без вести десять дней назад, обнаружили в Мотовилихинском районе Перми. Андрей Тудвасев, 35-летний житель города, 27 сентября ушел из дома, предположительно, из-за конфликта с девушкой, встретился с товарищем, после чего зашел в гости к брату.

Тело мужчины было найдено сегодня на улице Ивановской, недалеко от дома, в котором он жил. По словам брата, он мог уйти из дома из-за ссоры с девушкой. Они расстались в июне, погибший с тех пор проживал с матерью и братом.

На данный момент следственный комитет проводит проверку по данному факту, устанавливаются все причины и обстоятельства смерти мужчины.