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Происшествия
Пропавший без вести пермяк найден мертвым
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    Пропавший без вести пермяк найден мертвым

    10:38  7 Октября 2017
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    Пропавший без вести пермяк найден мертвым

    Пермь, 7 октября. Тело пропавшего 27 сентября мужчины обнаружено рядом с его домом в Перми.

    Тело мужчины, пропавшего без вести десять дней назад, обнаружили в Мотовилихинском районе Перми. Андрей Тудвасев, 35-летний житель города, 27 сентября ушел из дома, предположительно, из-за конфликта с девушкой, встретился с товарищем, после чего зашел в гости к брату.

    Тело мужчины было найдено сегодня на улице Ивановской, недалеко от дома, в котором он жил. По словам брата, он мог уйти из дома из-за ссоры с девушкой. Они расстались в июне, погибший с тех пор проживал с матерью и братом.

    На данный момент следственный комитет проводит проверку по данному факту, устанавливаются все причины и обстоятельства смерти мужчины.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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