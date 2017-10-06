Машина скорой помощи протаранила забор медицинского колледжа в Пермском крае

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Пермь, 6 октября. Автомобиль скорой помощи снес забор медицинского колледжа в Пермском крае сегодня днем.

Инцидент произошел 6 октября в дневное время суток около 13.40 в городе Чайковском на улице Мира, 2. Машина скорой помощи протаранила забор медицинского учреждения. Всему виной водитель, не поставивший на ручник транспортное средство, информирует пресс-служба краевого минздрава.

В момент дорожно-транспортного происшествия в машине не было сотрудников скорой помощи и пациентов. Транспортное средство не было повреждено. Забор медицинского колледжа к данному часу отремонтировали.