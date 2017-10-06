Закупка льда для ледового городка в Перми обойдется в 6,8 млн рублей

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Пермь, 6 октября. Аукцион на закупку льда для объектов ледового городка был объявлен в Перми: заявки на участие принимаются до 26 октября.

Конкурс на поставку льда для возведения ледового городка в центре города объявило МАУ «Агентство социокультурных проектов». В соответствии с документацией, лед должен быть однородным, прозрачным и чистым.

Победитель конкурса должен будет доставить ледяные блоки в период с 30 ноября по 25 декабря. Стоимость контракта составляет около 6,7 млн рублей.

Ледовый городок будет посвящен чемпионату мира по футболу. Он будет состоять из 22 скатов и 16 ледовых объектов, шесть из них посвящено футболу. Каждая горка будет ассоциироваться со страной, где проходил ЧМ по футболу.